Na komisiji za peticije opozorili na nujnost reševanja romskih vprašanj

Ljubljana, 13. februarja - Na nujni seji komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti so danes razpravljavci opozorili na vse bolj perečo romsko problematiko in ocenili, da je za njeno reševanje nujen usklajen pristop vseh, ki se s tem ukvarjajo. Nekateri so tudi spomnili, da vlada še vedno ni pripravila obljubljenih sprememb zakonodaje na tem področju.