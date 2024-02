Slovenijo pri dvigu produktivnosti po mnenju panelistov ovira tudi pomanjkanje samozavesti

Ljubljana, 13. februarja - Država za dvig produktivnosti po mnenju sodelujočih med drugim potrebuje več samozavesti in ambicioznosti, so se strinjali sodelujoči na današnji razpravi z naslovom Nizka rast produktivnosti pametne, trajnostne in konkurenčne Slovenije. Problem vidijo tudi v zavisti. Med drugim so pozvali k povečanju vlaganj v razvoj in inovacije.