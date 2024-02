Oblasti v Senegalu prepovedale shod proti preložitvi volitev

Dakar, 13. februarja - Senegalske oblasti so prepovedale za danes načrtovani shod proti preložitvi predsedniških volitev, za katero se je odločil aktualni predsednik Macky Sall. Ob tem so oblasti tudi prekinile dostop do mobilnega interneta. V Združenih narodih so izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem v tej zahodnoafriški državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.