Ustavna komisija DZ sprejela sklep o ustanovitvi strokovne skupine za ustavno-sodno področje

Ljubljana, 13. februarja - Ustavna komisija DZ je danes nadaljevala razpravo o predlogu za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona. Na seji so z desetimi glasovi za in petimi proti izglasovali sklep o ustanovitvi strokovne skupine za ustavno-sodno področje, ki ga je predlagala podpredsednica komisije Lucija Tacer (Svoboda).