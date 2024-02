Filmu Gepack prva zlata rola

Ljubljana, 14. februarja - V kinu Cineplexx Ljubljana - Rudnik bo opoldne praznovanje ob podelitvi prve zlate role za preseženih 25.000 gledalcev slovenskemu filmu Gepack. Celovečerni prvenec režiserja in scenarista Žige Kukoviča, komedijo s primesmi kriminalke in romance, si je v slovenskih kinih v manj kot treh tednih ogledalo že več kot 33.000 gledalcev.

Kukovič, ki je prepoznaven kot ustvarjalec vsebin za družbena omrežja, je film posnel z ekipo mladih umetnikov po navdihu poti na morje, ki se je zgodila njemu in glavnemu igralcu Robertu Kladniku.

V filmu prepleta cesto, očetov avto in štiri prijatelje. Ko ugotovijo, da jih spremlja slepi potnik, se razkrije nevarna mreža prevar, nepričakovanih zavezništev, junaki pa so postavljeni pred odločitve, ki bodo preizkusile njihovo prijateljstvo in zvestobo.

Kot so ob začetku predvajanja filma v kinodvoranah sporočili iz ustvarjalne ekipe, je bil Kukovič ob ideji o celovečernem filmu soočen s številnimi neuspelimi poskusi pridobitve zunanjega financiranja in pomoči ustaljenih produkcijskih kanalov. Zato se je z ekipo septembra 2022 podal v gverilsko produkcijo brez proračuna, nevedoč, ali jo bodo dejansko tudi zaključili.

Film je nastajal leto dni. "Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, če ga bo kdo videl. Skočili smo na glavo v neznano, naše duše pa so se zabavale ob popolni svobodi ustvarjanja," je povedal Kukovič, ki je podpisal tudi montažo.

V filmu so zaigrali Maks Dakskobler, Pia Skvarča, Tine Ugrin, Robert Kladnik, Jan Gerl Korenč, Matjaž Javšnik, Žiga Čamernik, Miha Možina in Neven Paleček Papageno. Direktor fotografije je bil Matic Gabriel, glasbo sta prispevala Leon Firšt in Tim Žibrat.