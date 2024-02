ZZZS zavrača očitke o omejevanju programov v javni zobozdravstveni mreži

Ljubljana, 13. februarja - Na ZZZS so izjave predstavnikov zdravniške zbornice, da zavod bolnikom onemogoča dostop do zobozdravstvenih storitev z omejevanjem števila programov v javni mreži, označili za neutemeljene in zavajajoče. Med drugim so poudarili, da se je v zadnjih šestih letih število ambulant v zobozdravstvu, ki jih financirajo, povečalo za več kot 90.