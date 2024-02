Sindikat in svet delavcev Salonita Anhovo proti noveli o varstvu okolja

Kanal, 13. februarja - V sindikatu in svetu delavcev Salonita Anhovo so razočarani nad neupoštevanjem stroke in gospodarskih vplivov pri spremembah zakona o varstvu okolja. "Ta zakon žal ne prinaša rešitev za okolje, ampak diskriminatorne ukrepe za uspešna podjetja," pravijo in napovedujejo protestni shod. Tamkajšnji župan zatrjuje, da občina ne omejuje dela delavcev.