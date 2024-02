V Trbovljah, Topolšici in na Jesenicah bodo dobili sodobne naprave za računalniško tomografijo

Ljubljana, 13. februarja - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je s splošnima bolnišnicama Trbovlje in Jesenice ter bolnišnico Topolšica podpisal pogodbo o nakupu treh naprav za računalniško tomografijo (CT). Cilj naložbe, vredne skoraj tri milijone evrov, je nadgradnja obstoječe medicinske opreme v bolnišnicah, so sporočili z ministrstva za zdravje.