V Galeriji S na Ljubljanskem gradu fotografije Marjana Cigliča

Ljubljana, 14. februarja - V Galeriji S na Ljubljanskem gradu bodo drevi odprli razstavo z naslovom Sreča in veselje na fotografijah Marjana Cigliča. Razstava je prva v seriji več dogodkov in razstav ob letošnji 100. obletnici rojstva Cigliča, legendarnega fotografskega mojstra in enega izmed najvidnejših slovenskih fotoreporterjev v drugi polovici 20. stoletja.