V Haagu danes podpis ljubljansko-haaške konvencije

Haag, 14. februarja - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo danes v Haagu podpisala ljubljansko-haaško konvencijo, ki so jo maja lani sprejeli v Ljubljani. Konvencija predstavlja prelomno mednarodno pogodbo, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov.