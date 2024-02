Študentska organizacija opozorila na višje stroške ob vpisu na visokošolske zavode

Ljubljana, 13. februarja - Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), študentskih svetov univerz in samostojnih visokošolskih zavodov so danes na seji sveta vlade za študentska vprašanja opozorili, da vsi visokošolski zavodi študentom zaračunavajo višje vpisne stroške. Na ŠOS so še navedli, da pristojno ministrstvo ni dvignilo subvencij za študentsko prehrano.