Vse več opozoril v zvezi z nezakonito trgovino z ogroženimi živalskimi vrstami

Ljubljana, 13. februarja - Inšpektorat za naravne vire in prostor zaznava porast primerov pobud obravnave primerov v zvezi z nezakonito trgovino z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Na tem področju je v preteklosti izvedel številne akcije nadzora, so danes sporočili z inšpektorata. Na to temo so v ponedeljek izvedli tudi strokovno usposabljanje.