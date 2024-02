Analitik Zorko: Za SD ključna prihodnja dva meseca

Ljubljana, 13. februarja - Politični analitik Andraž Zorko ocenjuje, da SD, ki se je ob vpletenosti v afero ob nakupu stavbe za potrebe sodišč in drastičnem padcu podpore znašla v resni krizi, še ni iz najhujšega. Odločilna za stranko bosta naslednja dva meseca in razplet na aprilskem volilnem kongresu. Stranka ima sicer dovolj virov in ljudi, da obstane, meni.