Zobozdravniki opozorili na problematiko napotovanja zobozdravstvenih bolnikov preko meje

Ljubljana, 13. februarja - Zobozdravniki so na novinarski konferenci zdravniške zbornice opozorili na problematiko napotovanja zobozdravstvenih bolnikov v tujino. Do vse več napotitev prihaja, ker ZZZS ne zagotovi dovolj programov v slovenski javni mreži, so ocenili in izpostavili tudi primere zavajajočih oglaševanj, ki pri bolnikih vzbujajo nerealna pričakovanja.