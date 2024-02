The Miha Artnak v Galeriji Vžigalica preizprašuje pojem lastništva

Ljubljana, 13. februarja - V Galeriji Vžigalica bodo drevi odprli razstavo umetnika in oblikovalca The Mihe Artnaka. Razstava z naslovom Last poskuša skozi sedem umetniških delov na novo opredeliti naše razumevanje lastništva in lastnine z uvedbo inovativnih konceptov (ne)lastništva in javne zasebne lastnine. Na ogled bo do 24. marca.