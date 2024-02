Nove napetosti na meji med Armenijo in Azerbajdžanom

Erevan/Baku, 13. februarja - V streljanju ob meji z Azerbajdžanom so bili ubiti štirje armenski vojaki, so danes sporočile armenske oblasti. V Bakuju trdijo, da so azerbajdžanske sile zgolj odgovorile na provokacije s strani Armenije, pri čemer naj bi bil v ponedeljek ranjen azerbajdžanski vojak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.