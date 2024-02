Ifo: Razmere v nemški stanovanjski gradnji na novi najnižji ravni

München, 18. februarja - Kazalnik razmer v nemški stanovanjski gradnji, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, je januarja upadel na novo najnižjo raven od začetka izvajanja raziskave leta 1991. Podjetja so nezadovoljna s trenutnimi razmerami, obeti za prihodnje mesece pa so slabi, so med tednom sporočili iz Ifa.