Šesterkin zaustavil nalet Calgaryja

Las Vegas, 13. februarja - New York Rangers so potrebovali vrhunsko predstavo svojega vratarja in Igor Šesterkin je bil pravi mož med vratnicami, ki ni klonil proti Calgary Flames. Šesterkin je zaustavil 30 strelov ter prvič to sezono na tekmi v severnoameriški hokejski ligi NHL ni prejel zadetka. Rangers so premagali Flames z 2:0 za svojo peto zaporedno zmago.