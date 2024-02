V Varnostnem svetu ZN ponovno izrazi podpore Ukrajini

New York, 13. februarja - Države članice in predstavnik sekretariata ZN so v ponedeljek na zasedanju Varnostnega sveta ZN, ki ga je sklicala Rusija za razpravo o sporazumih iz Minska, ponovno izrekali podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine. Predstavnica Slovenije pa je dejala, da je sporazuma iz Minska spodkopala Rusija z invazijo na Ukrajino.