Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon o tem, da Slovenija obsoja napade na civiliste in poziva k prekinitvi ognja ter prostemu dostopu humanitarne pomoči v Gazi. Poročale so tudi o premierju Robertu Golobu, ki je pozval sindikat zdravnikov Fides, naj prekine stavko, dokler trajajo pogajanja.