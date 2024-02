Udinese presenetil Juventus in zmagal tretjič v sezoni

Torino, 12. februarja - Nogometaši Udineseja, kjer igrajo Slovenci Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić, so v zadnji tekmi 24. kroga italijanskega prvenstva v gosteh presenetljivo z 1:0 premagali drugouvrščeni Juventus. Torinčani so s tem spodrsljajem zapravili priložnost, da bi se približali vodilnemu Interju, še naprej ima milanski klub sedem točk več s tekmo manj.