Večer o plačah in stavkah (13. 2.)

Maribor, 12. februarja - Damijan Toplak v komentarju Plače piše o stavki zdravnikov in zobozdravnikov, ki se počasi preveša v drugi mesec, ob tem pa stavko še zaostrujejo. Avtor meni, da so se v času epidemije privadili višjih plač in pozabili, da zdravstveni sistem vse bolj tone v izgubah, problema pa ni rešila niti odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.