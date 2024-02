Na GZS z visokimi egiptovskimi gosti o krepitvi gospodarskega sodelovanja

Ljubljana, 12. februarja - Predstavniki gospodarstva ter gospodarskega in zunanjega ministrstva so se danes srečali z egiptovskim ministrom za zunanje zadeve Samehom Hassanom Shoukryjem ter veleposlanikom Egipta Nahlo Mohamedom Essamom Eldinom Elzawahryjem. Srečanje na GZS je bilo namenjeno krepitvi poslovnih odnosov in iskanju novih priložnosti sodelovanja med državama.