V Teksasu v streljanju v cerkvi umrla napadalka

Houston, 12. februarja - V znano ameriško "megacerkev" pridigarja Joela Osteena v teksaškem Houstonu je v nedeljo vstopila ženska in začela streljati. Na to sta se odzvala policista, ki sicer nista bila na dolžnosti, in strelko ubila. V incidentu je bila hudo ranjen deček, lažje pa 57-letni moški, poročajo ameriški mediji.