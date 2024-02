V Kopru največja ladja francoske družbe CMA CGM doslej

Koper, 12. februarja - V koprskem pristanišču so v nedeljo privezali ladjo T. Roosevelt, ki lahko naloži več kot 14.402 kontejnerski enoti in je tako največja ladja družbe CMA CGM, kar jih je doslej prispelo v Slovenijo, so danes sporočili iz Luke Koper. Ladja je vključena v tedenski neposredni linijski servis z Daljnega vzhoda, so pojasnili.