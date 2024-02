Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 12. februarja - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja blizu izhodišč. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zadržani v pričakovanju objave najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA. Ta teden bo zaznamovalo tudi še nekaj objav poslovnih rezultatov podjetij.