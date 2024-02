Primorske novice: Obsojenci za zlorabo prostitucije v klubu Margerita neuspešni z zahtevo za varstvo zakonitosti

Nova Gorica, 12. februarja - Obsojeni zaradi izkoriščanja prostitutk v novogoriškem klubu Margerita in pranja denarja niso uspeli z zahtevo za varstvo zakonitosti, poročajo Primorske novice. Tako ostaja v veljavi sodba višjega sodišča iz leta 2021, ki je šestim obtožencem naložila zaporne kazni v višini od pet mesecev do pet let.