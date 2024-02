Na Ljubljanskem gradu stekla vzdrževalna in obnovitvena dela

Ljubljana, 12. februarja - Na Ljubljanskem gradu so stekla obnovitvena dela. Med drugim bodo sanirali vstopni most, ki je zaprt za obiskovalce, vsebinsko in tehnično bodo posodobili Virtualni grad in opravili remont tirne vzpenjače, ki med 26. februarjem in 17. marcem ne bo obratovala, so sporočili iz javnega zavoda. Dela bodo potekala do konca aprila.