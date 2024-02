Pogrešana 40-letna Dušanka Rozinger iz Gorenje vasi

Kranj, 12. februarja - Policisti prosijo za informacije o pogrešani 40-letni Dušanki Rozinger iz Gorenje vasi, ki so jo nazadnje videli na domačem naslovu danes okoli 8. ure. Gre za osebo potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe, so sporočili s Policijske uprave Kranj.