Kmetijsko ministrstvo potrdilo strategijo lokalnega razvoja za Obsotelje in Kozjansko

Šmarje pri Jelšah, 12. februarja - Kmetijsko ministrstvo je potrdilo strategijo lokalnega razvoja za Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2021-2027. S tem je odprlo vrata pridobitvi skoraj dveh milijonov evrov, namenjenih sofinanciranju projektov lokalnega razvoja in vodenju lokalne akcijske skupine na območju petih občin, so sporočili iz Razvojne agencije Sotla.