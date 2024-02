V času sobotnih pustnih rajanj v Podravju policisti ustavili 21 opitih voznikov

Maribor, 12. februarja - Na območju podravskih cest so policisti v noči na nedeljo, ko so v teh krajih potekala številna tradicionalna pustna rajanja, pri vožnji pod vplivom alkohola zalotili 21 voznikov, še eden pa je preizkus alkoholiziranosti odklonil. Poostren nadzora cestnega prometa nad psihofizičnim stanjem voznikov so izvedli po metodologiji Promil.