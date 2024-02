V Ljubljani vrata odpirajo trije visokotehnološki sejmi

Ljubljana, 13. februarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenjajo trije specializirani sejmi s področja visokih tehnologij za industrijo. Sejmi Ifam, Intronika in Robotics pokrivajo področja, kot so avtomatizacija, elektronika, komunikacije in digitalizacija. Letos se bo na sejmih predstavljalo več kot 70 razstavljavcev iz osmih držav.