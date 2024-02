Na sojenju v zadevi Marina tudi o zamisli odprtja podobnega lokala v Dekanih

Koper, 12. februarja - Na sojenju zaradi domnevne zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina so danes na okrožnem sodišču v Kopru zaslišali podjetnika, ki je želel sodelovati z lastniki Marine pri odprtju podobnega lokala v Dekanih, in fotografa, ki je spremljal večje prireditve v klubu. Oba sta dejala, da so bile ženske v lokalu gostje in tam niso bile zaposlene.