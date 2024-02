Ana Čavić in Neja Tomšič razstavljata na Hrvaškem

Zagreb, 14. februarja - V Galeriji Spot v Zagrebu je na ogled razstava Morje mitov, na kateri sta z deli zastopani umetnici iz Slovenije Ana Čavić in Neja Tomšič. Prva se predstavlja s serijo Mythopoeias, druga z izborom iz serije Opijske ladje. Razstavo so odprli v ponedeljek, 1. marca jo bosta umetnici pospremili s pesniškim branjem in performativnim predavanjem.