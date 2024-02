HSE: Postopke v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi vodimo transparentno

Ljubljana, 12. februarja - V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) zavračajo današnje navedbe nevladnikov glede pritiskov in poskusov vplivanj s strani politike in investitorjev pri projektih, kot je izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi. Kot so zagotovili, postopke v zvezi s projektom vodijo transparentno, strokovno in v sodelovanju s pristojnimi institucijami.