Na začetku kvalifikacij za EP 2025 brez Luke Dončića in Zorana Dragića

Ljubljana, 12. februarja - Znani so reprezentanti za uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Aleksander Sekulić bo za dvoboja proti Ukrajini in Izraelu računal na 13 košarkarjev. Na seznamu ni prvega zvezdnika Luke Dončića in Zorana Dragića. Goran Dragić, kapetan reprezentance, ki je osvojila naslov evropskih prvakov, se je upokojil.