Na Rogli začeli letošnjo vseslovensko akcijo Šolar na smuči

Rogla, 12. februarja - Na Rogli so danes v družbi predsednice Nataše Pirc Musar začeli zdaj že tradicionalno akcijo Šolar na smuči, v kateri se učenci tretjih in četrtih razredov slovenskih osnovnih šol tudi letos preskušajo v teku na smučeh in alpskem smučanju. V torek se bodo mladi smučarji tekači predstavili še v nordijskem centru Bonovec v Medvodah.