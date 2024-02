Inštitut 8. marec v boj proti inflaciji

Ljubljana, 12. februarja - Inštitut 8. marec začenja bitko proti inflaciji in bitko za to, da bi vsi živeli dostojno življenje, je dejala direktorica inštituta Nika Kovač. Kot pravijo v inštitutu, prvi korak predstavlja boj proti prikritim podražitvam, v naslednjih tednih pa pripravljajo še več akcij. Ob tem so že začeli s peticijo za boj proti prikritim podražitvam.