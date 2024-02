Nevladniki: Pri gradnji hidroelektrarn na Savi pritiski na strokovne institucije nesprejemljivi

Ljubljana, 12. februarja - Nevladne organizacije so znova izrazile nestrinjanje s predvidenimi načrti vlade glede gradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Ob tem so opozorili na nesprejemljivost pritiskov s strani politike ali investitorjev, s katerimi se ob podajanju okoljskih in drugih strokovnih mnenj srečujejo javne institucije.