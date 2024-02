Omejitev obiskov v celjski bolnišnici

Ljubljana, 12. februarja - Splošna bolnišnica Celje zaradi velikega števila respiratornih obolenj dodatno prepoveduje obisk na dveh bolnišničnih oddelkih, in sicer na oddelku za pulmologijo ter oddelku za hematologijo in onkologijo.

Do preklica tega ukrepa so obiski na teh dveh oddelkih prepovedani za vse obiskovalce, razen za obiskovalce kritično bolnih in umirajočih pacientov, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika. Obiskovalce teh pacientov prosijo, da med obiskom upoštevajo navodila zdravstvenega osebja, priporočena pa je tudi uporaba zaščitne obrazne maske.

Prepoved obiskov tako zdaj velja že na štirih bolnišničnih oddelkih, poleg omenjenih, tudi na ginekološko-porodniškem oddelku in oddelku za bolezni prebavil. Na vseh ostalih oddelkih velja omejitev obiskov na eno zdravo osebo, so še sporočili iz celjske bolnišnice.