Objavljena obsežna osebna knjižnica Charlesa Darwina

London, 15. februarja - Obsežna osebna knjižnica naravoslovca in biologa Charlesa Darwina je na spletu prvič objavljena v celoti. Katalog na 300 straneh prinaša popis knjižnice, ki obsega 7400 naslovov in 13.000 zvezkov. Po besedah raziskovalcev zbirka, katere večji del je bil do zdaj neznan ali neobjavljen, kaže na izjemen obseg Darwinovih raziskav.