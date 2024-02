Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 12. februarja - Čez dan bo dež povsod ponehal, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo zjutraj in dopoldne ponekod še oblačno ali megleno. Čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah okoli -3, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V četrtek se bo zmerno pooblačilo.

Vremenska slika: Obsežno ciklonsko območje nad večjim delom Evrope počasi slabi. Iznad severne Afrike se proti Iberskemu polotoku širi anticiklon. V višinah nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, v krajih severno od nas bo suho, drugod bodo padavine čez dan postopno ponehale. V Kvarnerju bo pihala povečini šibka burja. V torek zjutraj bo še oblačno, čez dan se bo začelo jasniti. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. Vpliv vremena na počutje bo v torek ugoden in spodbuden.