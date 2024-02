Na mariborski fakulteti za strojništvo v sodelovanju s pomurskimi podjetji prenovili laboratorij

Maribor, 12. februarja - Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru so v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico in pomurskimi gospodarstveniki izvedli prenovo in nadgradnjo raziskovalnega laboratorija, ki so ga zato poimenovali Pomurski laboratorij. Po besedah dekana Mateja Vesenjaka gre za pomembno pridobitev tako za univerzo kot gospodarstvo in regijo.