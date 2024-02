Nujno sporočilo uredništvom - termini stavkovnih zborov sindikata Fides

Ljubljana, 12. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se bodo stavkajoči danes zbrali ob 7.30. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter v splošnih bolnišnicah (SB) Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec in Jesenice bo zbor ob 8. uri. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje bo zbor ob 9. uri, so sporočili iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.