Košarkarji Bostona dosegli že 41. zmago

Miami, 12. februarja - Košarkarji Bostona so se ponoči veselili tesne zmage s 110:106 v Miamiju in z 41. zmago v sezoni utrdili vodstvo v vzhodni konferenci in v ligi. V drugi tekmi večera je Oklahoma City potrdila, da si je opomogla po visokem porazu proti Dallasu z Luko Dončičem ter premagala Sacramento s 127:115.