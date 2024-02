Vancouver z zmago v Washingtonu na vrh lestvice NHL

Washington, 12. februarja - Hokejisti Vancouvra so ponoči v severnoameriški ligi NHL po podaljšku s 3:2 zmagali v Washingtonu in prevzeli prvo mesto v ligi. S tekmo manj zdaj za točko zaostaja vodilna ekipa vzhoda Boston. V drugi tekmi večera je St. Louis s 7:1 slavil v Montrealu in se na osmem mestu zahoda po točkah izenačil z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.