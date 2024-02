Pregled - šport, 11. 2. (nedelja)

LAKE PLACID - Slovenski smučarski skakalec Lovro Kos je še na drugi tekmi v olimpijskem Lake Placidu stopil na zmagovalni oder. Sobotni zmagi, njegovi prvi v karieri, je dodal še drugo mesto, ki si ga je razdelil z Nemcem Philippom Raimundom. Premagal pa ju je vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Stefan Kraft

DOHA - Plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti so na svetovnem prvenstvu v Dohi v štafeti 4 x 100 m prosto dosegle normo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Z dosežkom 3:41,72 so zasedle osmo mesto, v skupnem seštevku boja za nastop v Parizu pa so s 16. mesta zrinile Irsko.

LJUBLJANA - Na današnjih tekma 20. kroga slovenske nogometne lige je vodilno Celje premagalo Muro kar s 4:1 in prednost pred drugouvrščeno Olimpijo povišalo na 12 točk. Visoko zmago pa je dosegel Maribor, ki je s 7:0 odpihnil Aluminij. Mariborčani so se z zmago na tretjem mestu izenačili z Bravom.

NOVE MESTO - Norveški biatlonski zvezdnik Johannes Thingnes Boe je na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem osvojil zlato kolajno na zasledovalni tekmi, skupaj pa že 18. naslov najboljšega na svetu. Za absolutnim rekordom rojaka Oleja Einarja Bjoerndalna zdaj zaostaja še dve zmagi. Jakov Fak je bil 24. Žensko zasledovanje je dobila Francozinja Julia Simon, ki je na Češkem v tretjem nastopu osvojila tretje zlato. Anamarija Lampič je bila 28.

ANDORRA LA VELLA - Švedinja Anna Swenn Larsson je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori. Neja Dvornikje bila najboljša Slovenka na 12. mestu, Andreja Slokar 24., Ana Bucik, 13. po prvi vožnji, je odstopila.

TUZLA - Rokometaši Krke so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Tuzli premagali Slobodo z 19:15 (9:6). Povratna tekma bo čez teden dni v Novem mestu.

MUMBAI - Najvišjeuvrščena slovenska igralka na lestvici WTA Dalila Jakupović - med dvojicami zaseda 91. mesto - je zmagala na turnirju parov serije WTA 125 v Mumbaiju. Z Američanko Sabrino Santamario sta v finalu 106.000 evrov vrednega turnirja ugnali Nizozemko Arianno Hartono in domačinko Prarthana Thombare s 6:4, 6:3.

NAIROBI - Slovenski golfistiki Pia Babnik in Katja Pogačar sta uspešno odigrali prvi turnir sezone v Keniji. Obe sta se uvrstili v rez in na koncu pristali v zlati sredini tekmovalk, ki so po štirih odigranih rundah deležne denarnih nagrad. Ljubljančanki sta zasedli 36. oziroma 40. mesto.

BRDO PRI KRANJU - Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, so za leto 2023 danes prejeli smučarski skakalec Anže Lanišek za vrhunski mednarodni športni dosežek, trojica pa za življenjsko delo v športu, to so Janez Penca, Vojko Orel in Franc Ekar. Slednji, nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije, se je v imenu nagrajencev zahvalil za priznanja.

PLANICA - Danes se je v Planici zaključilo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Slovenska mlada reprezentanca je na domačem prvenstvu osvojila štiri odličja. Na tekmi skakalk je bila zlata Tina Erzar in bronasta Taja Bodlaj, skakalke so prepričljivo slavile na ekipni tekmi, zadnji dan je bila srebrna še mešana skakalna ekipa.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma premagali Edmonton Oilers s 4:0. S tem so najbolj vroči zasedbi lige zadali šele drugi poraz na zadnjih 19 tekmah. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri zadnjem golu.