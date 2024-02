Plavalkam v Dohi olimpijska norma za Pariz

Doha, 11. februarja - Plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti so na svetovnem prvenstvu v Dohi v štafeti 4 x 100 m prosto dosegle normo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Z dosežkom 3:41,72 so zasedle osmo mesto, v skupnem seštevku boja za nastop v Parizu pa so s 16. mesta zrinile Irsko.