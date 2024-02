Izidi smučarskih skokov v Lake Placidu

* Izidi: 1. Stefan Kraft (Avt) 281,6 (130,5/126,0) 2. Lovro Kos (Slo) 278,4 (130,0/127,5) . Philipp Raimund (Nem) 278,4 (127,0/135,0) 4. Piotr Žyla (Pol) 269,9 (125,0/123,5) 5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 267,1 (128,0/127,0) 6. Andreas Wellinger (Nem) 266,8 (120,0/129,5) 7. Mariius Lindvik (Nor) 264,5 (128,0/124,0) 8. Ren Nikaido (Jap) 260,3 (124,5/125,0) 9. Kristoffer Sundal (Nor) 259,2 (123,0/126,5) . Aleksander Zniszczol (Pol) 259,2 (124,5/123,0) ... 12. Domen Prevc (Slo) 257,4 (121,0/127,0) 20. Timi Zajc (Slo) 242,3 (122,5/118,0) 22. Žak Mogel (Slo) 239,6 (122,5/119,0) 33. Maksim Bartolj (Slo) 110,0 (113,0) - vrstni red v svetovnem pokalu (18/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 1236 točk 2. Andreas Wellinger (Nem) 1027 3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1021 4. Jan Hörl (Avt) 661 5. Pius Paschke (Nem) 572 6. Michael Hayböck (Avt) 554 7. Anže Lanišek (Slo) 550 8. Karl Geiger (Nem) 542 9. Mariius Lindvik (Nor) 524 10. Lovro Kos (Slo) 508 ... 15. Peter Prevc (Slo) 349 18. Timi Zajc (Slo) 273 23. Domen Prevc (Slo) 184 46. Žak Mogel (Slo) 22 57. Žiga Jelar (Slo) 7