Izidi biatlona (2)

* Izidi, zasledovalno moški, 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 32:36,9 (3) 2. Sturla Laegreid (Nor) + 28,7 (2) 3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 38,5 (3) 4. Johannes Dale (Nor) 54,0 (3) 5. Tarjei Boe (Nor) 1:20,9 (4) 6. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:28,3 (3) 7. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:36,8 (4) 8. Endre Stroemsheim (Nor) 1:42,4 (1) 9. Lukas Hofer (Ita) 1:47,9 (0) 10. Fabien Claude (Fra) 1:55,0 (0) ... 24. Jakov Fak (Slo) 4:04,4 (3) 38. Lovro Planko (Slo) 5:36,2 (3) 46. Anton Vidmar (Slo) 6:37,0 (5)